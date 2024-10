E6 i Nordland blir ikke åpnet i dag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bilister må enten kjøre om via Sverige eller via Nesna på Helgeland. Vegvesenet kommer med ny informasjon innen klokken 16 fredag.

Om man vil holde seg i Norge, må man kjøre via fylkesvei 810 og fylkesvei 17 via Nesna. Her må man ta ferge mellom Nesna og Levang. Fergen kjører ekstraturer gjennom natten fredag.

Statens vegvesen anbefaler omkjøring på E12 over Umbukta via Sverige og deretter riksvei 73 om Hattfjelldal. Vegtrafikksentralen minner også om den midlertidige grensekontrollen som er innført på grunn av det økte trusselnivået.

