Vedums gamle barneskole foreslås lagt ned

– Mange kjenner nå på en fortvilelse. Noen vil kjenne på en lettelse. Andre vil tenke at dette blir vanskelig. Det er et vanskelig valg. Dette er en sak som setter spor. Men vi skal være gode tilretteleggere, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen i Stange i en pressemelding.

Onsdag kom hennes innstilling til ny barnehage- og skolestruktur i Stange kommune. Der foreslår hun at tre barneskoler legges ned, nemlig Espa, Åsbygda og Breidablikk.

Saken skal til endelig behandling i kommunestyret 13. november.

Engasjert seg

På en av skolene som foreslås lagt ned, Breidablikk, gikk finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum som barn.

Han er en sterk forkjemper for å opprettholde skoler i distriktene, og han har senest denne uken engasjert seg i striden om nedleggelse av videregående skoler i Innlandet.

Vedum brukte sin Breidablikk-skole som kulisse under sin landsmøtetale før valget i 2021. I den videoinnspilte talen, stoppet Vedum ved et hjørne på skolen hvor man kunne se at rødmalingen flasset av.

– Hjertesaken min

– Det handler om at vi ikke ønsker at vi skal ha sånn type offentlig forfall på skolene våre. At det skal være ordentlige skoler rundt omkring, at du tror at det blir bedre læringsmiljø hvis det er pent, hvis det er pusset opp. At det blir lettere å rekruttere lærere hvis det er ordentlige forhold, sa Vedum.

Også den gang var skolen truet av nedleggelse.

– Dette er hjertesaken min. Det er kampen for nærskolen til dattera mi, i nærmiljøet mitt, sa Vedum til NRK.

NTB har spurt Vedum om en kommentar til saken.

– Trygve har ingen kommentar til dette, opplyser statssekretær Skjalg Fjellheim (Sp) i Finansdepartementet.

Kommentar: Nedlagte skoler kan koste dyrt