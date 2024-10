Støre avviser å gripe inn i skolestriden: – Har respekt for dem som sitter med ansvaret

– Jeg har tillit til at de folkene vi har på post der, gjør det som er best for deres område, sier statsministeren til NTB.

Støre møtte mandag kveld pressen etter å ha talt på YS-konferansen i Oslo.

Mens Ap/Sp-regjeringen har profilert seg som forkjemper for bosetting i distriktene, ligger flere videregående skoler i Innlandet an til å bli nedlagt av et Ap-ledet fylkesråd.

Støre viser til at det er fylkeskommunene som styrer de videregående skolene.

– Vi har respekt for at dem som er skoleeiere, har best oversikt. De tar dette på stort alvor og har ansvaret for å ta beslutningene. Så skal vi bidra til en kommuneøkonomi som setter dem best mulig i stand til å ta det ansvaret.

Vil ikke blande partiet inn

Statsministeren advarer mot å ikke ta ansvarsdelingen på alvor.

– Da rokker vi ved noe av den måten vi tar gode beslutninger på, som over tid har vist seg å være en klok innretning for Norge, sier han.

Flere stortingspolitikere i Senterpartiet har gått ut og bedt Arbeiderpartiet sentralt om å legge press på sine politikere i Innlandet for å få dem til å snu.

Også dette avviser Støre.

– De må gjøre vurderinger over tid for å sikre det beste tilbudet vi kan gi ungene våre, i dag og i årene som kommer, sier han.

– God stemning i regjeringen

Støre startet mandagen med å rykke ut og ta avstand fra uttalelser som hans egen justisminister, Emilie Enger Mehl (Sp), har kommet med i saken.

Hun har tidligere sammenlignet Arbeiderpartiets samarbeid med Høyre og MDG i Innlandet som «prostitusjon».

Støre avviser at det er dårlig stemning i regjeringen som følge av den betente debatten.

– Regjeringen har god stemning. Vi jobber med mange saker og klarer å håndtere dem på en god måte og leverer også viktige, gode saker for landet. Og så er det et stort engasjement rundt saker knyttet til skole. Det tror jeg gjelder både foreldre, elever og lærere, sier han.

Selv om Støre som statsminister ikke vil gripe inn, forstår han at mange peker på regjeringen.

– Det er alltid sånn at når det oppstår utfordringer ute i samfunnet, så ser folk mot regjeringen. Det har vi jo erfart med strømpriser, inflasjon og pandemi. Det er en del av måten demokratiet er på. Da må regjeringen svare at det forstår vi. Vi følger med på disse sakene. Men vi er også bevisst på den ansvarsdelingen som er i vårt samfunn, sier han.

