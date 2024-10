Stordemonstrasjon og politisk streik mot skolenedleggelser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er ventet at flere tusen mennesker kommer til Hamar i busser for å markere sin motstand mot fylkestingspolitikernes beslutning om å legge ned de videregående skolene på Dokka og Skarnes, samt skolestedene Lom, Dombås, Flisa og Sønsterud, skriver VG.

Flere dagligvarebutikker, bakerier, sportsforretninger og annen næringsvirksomhet i Lom har varslet at de stenger tirsdag, og det samme gjelder bedrifter i nabokommuner som Skjåk, Flisa og Vågå.

Istedenfor å holde åpent drar de til Hamar sammen med skoleelever for å demonstrere.

Matoma-konsert

Artisten Matoma, som markerte seg i NRK-programmet Debatten i forrige uke, har varslet at han kommer til å holde en spontankonsert i Hamar i forbindelse med protestene.

– Det var en som foreslo at jeg skal holde konsert. Jeg bestemte meg for at det vil jeg gjøre, sier den verdenskjente artisten til VG.

– Dette er det jeg kan – holde konserter og bruke plattformen min som er musikk. Det blir heidundrende power – full fræs med hjerte og sjel, sier han til avisen. Han vokste selv opp på Flisa.

Lærerstreik

I tillegg til demonstrasjon og konsert vil også lærere i Innlandet gå ut i politisk streik tirsdag. Det varslet Utdanningsforbundet på søndag.

Mellom klokka 13 og 14 legger lærerne ved flere videregående skoler i fylket ned arbeidet og vil delta i ulike markeringer mot skolenedleggelser i fylket. Det er ventet at mange lærere også vil ta turen til Hamar.

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer

Krigersk ordfører

Ordfører Kristian Frisvold (Bygdelista) i Lom erklærte full krig mot fylkespolitikerne i Innlandet under et kommunestyremøte. Sikkerhetsavdelingen i fylket er varslet og kommer til å undersøke saken nærmere.

– Vi trenger ikke å være saklige lenger, vi kan gå etter person. Det betyr at alt er lov, det er konklusjonen min på sånn atferd, sa Frisvold da han hadde ordet på mandagens kommunestyremøte.

Overfor NTB understreket han mandag kveld at han kun vil bruke lovlige metoder når han snakker om å grave opp «all mulig dritt» om politikerne.

– Men når fylkespolitikerne opptrer med en så total arroganse, da får de tåle dette, sier han.

Politikerne i fylkestinget samles i Hamar tirsdag for å diskutere saken, og på onsdag faller selve avgjørelsen.

Les også: Skolevegring: – Denne forklaringen kommer igjen og igjen, særlig blant godt voksne folk (+)

Les også: Hvem styrer i norsk skole? (+)

Les også: Malkenes om skolen: – Vi har latt oss dominere av OECD i for stor grad (+)