Sophie Elise og Maria Stavang tatt for ulovlig medisin-reklame

Sophie Steen Isachsen, også kjent som Sophie Elise, brøt reklamereglene da hun i sommer delte en video på Snapchat om legemiddelet Lonolox mot hårtap, melder Dagens Medisin og NRK.

I videoen delt på Snapchat viste Isachsen bilder av legemiddelet og kom med påstander om hvordan det fungerer. Videoen inneholdt også tekst som viser hvilken klinikk som kan skrive ut medisinen.

Det er brudd legemiddelforskriften, ifølge Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Direktoratet påpeker at medisinen, som er for folk som har arvelig hårtap, er reseptbelagt i Norge og ulovlig å reklamere for.

Influenseren sier til NRK at hun ikke fikk betalt for videoen, og at hun trodde hun fritt kunne omtale produktet. Isachsen sier at DMPs vedtak om at videoen var brudd på reklamereglene, får en betydning for hva hun publiserer framover.

Komiker Maria Stavang er også tatt for brudd på samme regelverk. I en sketsj der hun skulle vise hvordan man kunne bli kvitt hodepine, tøyset hun med at det var «i samarbeid med Paracet».

– Jeg visste ikke at jeg brøt loven med humor. Det jeg gjorde, var åpenbart tull, sier hun.

Ingrid Aas i DMP sier at de ikke kan ta høyde for at videoen var ment som tull, og at Paracet kan være skadelig for leveren hvis det brukes feil. Hun påpeker at kjente personer som Stavang har stor påvirkningskraft, og at man derfor bør være forsiktig med hva man spøker med.

