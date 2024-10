Oslo kommune setter krisestab etter Arbeidstilsynets stenging av rustilbud

– Jeg kan informere om at Velferdsetaten har satt krisestab i dag, for å håndtere den oppståtte situasjonen, skriver sosialbyråd Julianne Ferskaug (V) i et notat til Oslo bystyre, ifølge NRK.

Prindsen mottakssenter er et kommunalt akuttilbud i Oslo sentrum for folk med rusutfordringer.

Fra klokken 8 tirsdag er de fleste tilbudene på senteret stengt midlertidig av Arbeidstilsynet, etter at et tilsyn i september avdekket det de mener er utfordringer med sikkerheten til de ansatte. Tilsynet avdekket blant annet at ansatte på senteret har blitt utsatt for vold, og at brukere er sett med våpen på senteret.

Byråden sier at Oslo kommune vil klage på vedtaket.

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)

Les også: 4.000 uføre har kommet i jobb ved hjelp av «ukjent» Nav-grep. Det vil Brenna ha mer av (+)

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)