Mener valgseier blir vanskelig: – En tydelig frustrasjon

– Denne undersøkelsen viser helt tydelig at statsbudsjettet ikke vekker noen stor begeistring verken på borgerlig eller rødgrønn side. Både når det gjelder det som går konkret på kommuneøkonomien, og muligheten til å vinne neste valg med det fremlagte budsjettet.

Det sier daglig leder Øystein H.S. Moen i NorgesBarometeret. På oppdrag fra Dagsavisen har meningsmålingsbyrået stilt spørsmål om hvordan kommunestyrerepresentanter over hele landet vurderer statsbudsjettet for 2025.

Blant spørsmålene som ble stilt, var hvordan kommunepolitikerne vurderer regjeringens statsbudsjett for kommuneøkonomien, i hvilken grad de er fornøyd med helheten i budsjettet, og om de tror det vil gjøre det enklere eller vanskeligere å vinne stortingsvalget neste år.

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å gi kommunene 6,8 milliarder kroner mer i fritt disponerte midler uten øvrige føringer fra staten på hvordan disse skal disponeres. Flere politikere og kommuneledere har uttrykt misnøye med tildelingen, som de mener er altfor lav sammenlignet med kommunenes økonomiske behov neste år.

Kalte inn til krisemøte

Etter kraftige reaksjoner fra blant andre Kommunesektorens organisasjon (KS) etter fremleggelsen av statsbudsjettet, kalte kommunalminister Erling Sande (Sp) inn til krisemøte om kommunenes økonomi.

– Den økonomiske situasjonen er veldig alvorlig. Det oppleves som krise. Det er veldig mange fortvilte ordførere som ikke skjønner hvilket tilbud de skal fortsette å gi med den situasjonen vi er i, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i KS til NTB før møtet.

Kommunalministeren kunne ikke legge noen sum på bordet da han møtte kommunene om den krevende økonomien, men lovet at det ville komme mer penger.

– Vi har sagt at staten skal stille opp. Vi har diskutert tallgrunnlaget for å vite hva som er riktig medisin, sa Sande etter møtet med kommuneorganisasjonen KS.

Sande sa også at han er opptatt av å lytte til kommunene, og at regjeringen arbeider med utfordringen i kommuneøkonomien.

Ingen stor jubel

60 prosent av de 1081 kommunepolitikerne som svarer på den nye undersøkelsen, sier de tror det vil bli vanskeligere for dagens flertall å vinne valget neste år. Samtidig tror flertallet av kommunepolitikerne fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, at statsbudsjettet ikke vil ha noen betydning for valget neste år.

– Det er ikke særlig stor jubel for at dette er et budsjett man kan vinne valg på ute i kommunene. Selv om respondenter fra regjeringspartiene er mer nøytrale til budsjettets påvirkning på gjenvalg, viser tallene brutt ned på parti at 30 prosent av representanter fra Arbeiderpartiet mener at det vil bli vanskeligere, eller betydelig vanskeligere å vinne valget. Det er oppsiktsvekkende tall. For representanter fra Senterpartiet er det tilsvarende 37 prosent som mener det samme, sier Øystein Moen i NorgesBarometeret.

Blant spørsmålene meningsmålingsbyrået har stilt på vegne av Dagsavisen, er:

Vil det foreslåtte statsbudsjettet bidra til å gjøre det lettere eller vanskeligere for dagens parlamentariske flertall å vinne valget neste år?

Flere politikere i kommunene oppgir at budsjettet vil gjøre det vanskeligere for det sittende flertallet å vinne gjenvalg i 2025. (NorgesBarometeret)

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble sendt ut til et utvalg på totalt 8173 kommunestyrerepresentanter og besvart av 1081 respondenter, mellom 11. – 17. oktober 2024.

Undersøkelsen har en feilmargin på 2.01 prosent ved et 95 prosent konfidensintervall.

NorgesBarometeret har utført undersøkelsen på vegne av Dagsavisen.

– Krevende tid

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) sier til Dagsavisen at han har forståelse for at flere kommuner er i en vanskelig tid.

– Har statsbudsjettet for 2025 i stor nok grad tatt høyde for de utgiftene kommunene står overfor det neste året?

– I statsbudsjettet har vi lagt opp til en vekst på 6,8 milliarder i frie inntekter. Det er den høyeste økningen på 15 år, men det løser ikke alle utfordringene kommunesektoren møter. Mange kommuner jobber nå med budsjettene for neste år, og sitter med mange vanskelige prioriteringer og vurderinger. Jeg forstår at det er krevende for folkevalgte over hele landet, uansett partifarge, skriver Sande i en e-post til Dagsavisen.

– Hvordan stiller regjeringen seg til at 1 av 3 partifeller i kommunene tror budsjettet bidrar negativt til å sikre valgseier i 2025?

– Vi har hatt et møte med KS nå nylig, og jobber med å samle og analysere tallmaterialet vi har, slik at vi får et best mulig bilde av situasjonen kommunene står i. Deretter skal vi komme med midler allerede på årets budsjett. Senterpartiet og Arbeiderpartiet er svært opptatt av å sikre et godt tjenestetilbud i kommunene våre. Det handler om grunnleggende tjenester som god eldreomsorg og en god skole, sier Sande.

– Deler regjeringen synet til mange av kommunepolitikerne om at det står dårlig til økonomisk, og at man ikke vil kunne levere god lokalpolitikk med dette budsjettet?

– Det er en krevende tid for mange kommuner nå, med økte kostnader. Jeg vet at det haster for kommunene få signaler om hvor mye penger som kommer i nysalderingen. Jeg har sagt at jeg tar sikte på å komme tilbake med et tall så raskt som mulig, sier Sande.

Mer positivt for de små

Øystein Moen i NorgesBarometeret sier resultatene i undersøkelsen viser at det er mye frustrasjon i kommunene. Samtidig tror han at regjeringen kan ha tjent noe på å endre systemet for hvordan kommunene henter inntekter på.

– Hva sier resultatene om kommunenes opplevde mulighet til å levere på lokalpolitikk?

– Vi spør jo kommunepolitikere om de er fornøyde med pengene de har fått. Da ligger det litt i sakens natur at man alltid kunne ønske seg mer. Samtidig skal man ikke undervurdere fortvilelsen til kommunepolitikeren når det ikke er penger nok til å gjennomføre de planene de har. Det er en tydelig frustrasjon der ute, og undersøkelsen vår viser at dette statsbudsjettet har ikke bidratt til å lette på denne, sier Moen.

De mindre kommunene svarer at de er mer fornøyde med budsjettet enn de store kommunene med mer enn 20.000 innbyggere.

– Regjeringen får litt belønning fra de mindre kommunene etter omleggingen av «inntektssystemet for kommunene», sier Moen.

Omleggingen av «inntektssystemet for kommunene» innebærer at skatteinntektene i kommunene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter per innbygger over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter per innbygger under landsgjennomsnittet, skriver regjeringen på sine sider.

– Man ser at det er flere og flere kommuner som budsjetterer med underskudd, og det er flere kommuner som står i fare for å havne på ROBEK-listen (satt under statlig økonomisk administrasjon). Jeg oppfatter at disse tallene og fra undersøkelser vi har gjort tidligere at det er litt kritisk ute i kommunene nå. Det blir trangere budsjetter, og mindre penger til kommunepolitikernes hjertesaker, sier Moen.

