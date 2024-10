Strengere regler for bruk av miljøgift i EU

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– PFHxA og andre PFAS-er er blant de mest bekymringsfulle stoffene vi omgir oss med. For å minimere utslippene er det nødvendig med et internasjonalt forbud mot disse stoffene, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

PFAS-er er menneskeskapte stoffer som i svært liten grad brytes ned i miljøet. Dermed øker også konsentrasjonene i mennesker og miljøet. De blir ofte omtalt som «evighetskjemikalier», ifølge Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet viser til en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet som fant at opp mot 30 prosent av norske barn og ungdom har så mye PFAS i kroppen at det overskrider nivåene som anses som trygge.

Miljøgiften perfluorheksansyre (PFHxA) brukes blant annet til impregnering av tekstiler, men også i matemballasje, kosmetikk, og brannskum.

Det innføres et forbruk mot stoffet og andre stoffer som kan omdannes til PFHxA. Restriksjonene begynner å gjelde fra våren 2026, med flere overgangsperioder.

EU jobber også med et forslag om å forby alle PFAS-stoffer, noe Norge støtter.

