TV-aksjonen fyller 50 år – millioner til Barnekreftforeningen

Før opptellingen av de innsamlede pengene fra bøssebærere over hele landet, viste tallene at det var kommet inn nærmere 75 millioner kroner til aksjonen.

I årets TV-aksjon, som er den 50. i rekken, går inntektene til Barnekreftforeningen og etablering av familiehus. Det skal etableres familiehus ved universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo – hvor barn med alvorlig sykdom og deres familie kan bo sammen mens barnet får behandling.

– Vi ser engasjement over hele landet – mer enn vi noen gang kunne drømt om. Vi har full bøssebærerdekning veldig mange steder, og jeg må bare si at det er utrolig rørende å se det engasjementet som rører seg, sier markeds- og næringslivsansvarlig Shamaila Marita Lein i TV-aksjonen til TV 2.

Stortingspresidenten på hjemmebane

I Drammen deltok stortingspresident Masud Gharahkhani som vanlig selv med å gå med innsamlingsbøsse i nabolaget.

– Jeg har bare møtt positive og hyggelige folk som er engasjerte i denne dugnaden. Det er dyrtid om dagen, og mange sliter kanskje litt ekstra med økonomien. Men at så mange fortsatt åpner døra og gir til TV-aksjonen, er rørende og flott, sier Gharahkhani.

Før han ble heltidspolitiker, jobbet Ap-politikeren som radiograf på sykehus og møtte mange med kreft som ble sendt til undersøkelse.

– Man går aldri ubemerket fra å møte barn som står midt i kampen mot kreft. Derfor var det viktig for meg å stille opp for årets TV-aksjon. Annenhver dag blir et barn i Norge rammet av kreft, dette rammer altfor mange, sier Gharahkhani.

Dronningkunst under hammeren

I forbindelse med TV-aksjonen arrangeres det også en auksjon. Her kan man blant annet by på en middag med Gro Harlem Brundtland, en vase laget av dronning Sonja og Frank Løkes chipspose fra Mount Everest.

Fjorårets TV-aksjon til Redd Barna endte med å samle inn 311 millioner kroner. Neste år går innsamlingen til stiftelsen Atlas-alliansen, en paraplyorganisasjon for sju organisasjoner av og for funksjonshemmede.

Kritikk

Alle er ikke enige i valget av årets formål for TV-aksjonen. Tidligere fagdirektør Eirik Mofoss i Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid) sier til Dagbladet at han mener at også årets aksjon bidrar til et godt formål, men at man denne ene dagen i året bør løfte blikket og hjelpe de som trenger det mest.

– Ikke være nærsynte og bare se på dem som lider rett foran oss. Det er trist at TV-aksjonen ikke hjelper oss med å løfte blikket, slik de pleier, sier han.

– Her er det et spørsmål om hva norsk frivillighet skal bruke ressursene sine på. Hva ekstra penger på toppen av velferdssystemet bør gå til, og hvordan vi kan bruke denne filantropiske kapitalen best mulig, sier Mofoss.

TV-aksjonen har fått framlagt kritikken ifra Mofoss, men valgt å ikke kommentere den.

