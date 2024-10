Nato vurderer operasjonsbase for droner i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge Forsvarets forum vurderer Nato flere steder i Nord-Europa for en slik framskutt operasjonsbase for de 15 meter lange dronene som har et vingespenn på hele 40 meter, og Norge er altså ett av alternativene.

Dette framkom i regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram for snart to uker siden.

– Norge er ett av flere mulige land for en slik base. En avklaring av både hvor basen for AGS (Nato-programmet Alliance Ground Surveillance, red.anm.) sin maritime kapasitet skal ligge og hvilke nasjoner som vil delta i en anskaffelse av flere droner, pågår i Nato, skriver pressevakt Marita Isaken Wangberg i Forsvarsdepartementet i en epost til Forsvarets forum.

En slik base vurderes å styrke Natos overvåkingskapasitet i nordområdene, redusere flytid og sende et strategisk signal. Det er ventet at en beslutning blir tatt i løpet av et par år.

Norge planlegger allerede å anskaffe langtrekkende droner for maritim overvåking.

– En mulig norsk deltakelse i dette Nato-initiativet vil ses i sammenheng med nasjonale planer i langtidsplanen om å anskaffe langtrekkende droner, skriver Wangberg.

Det er allerede klart at fremtidens langtrekkende droner, som etter hvert skal bli en del av Norges forsvar, skal få base på Andøya. Sannsynligvis blir en fremskutt base også lagt til den tidligere vedtatte nedlagte basen i Nordland, skriver Forsvarets forum.