Drapssiktelsen mot Tom Hagen henlagt: – Fullstendig renvasking

Beslutningen ble meddelt Hagen og hans forsvarer fredag formiddag. Kort tid etter sendte advokat Svein Holden ut pressemelding om henleggelsen.

Henleggelseskoden «intet straffbart forhold anses bevist» innebærer at bevisene med særlig styrke taler mot at Hagen ikke har begått en straffbar handling.

– Dette er en fullstendig renvasking av Tom Hagen, skriver advokatfirmaet Hjort i en pressemelding.

Bistandsadvokat for kona Anne-Elisabeth Hagen, Gard Lier, mener henleggelsen er helt riktig.

– Jeg tenker ut ifra den rollen jeg har i saken, er det helt riktig av politiet å henlegge saken mot Tom Hagen når man etter mange års etterforskning ikke har funnet bevis for at Hagen er skyldig. Slik jeg ser det, ville Anne-Elisabeth Hagen kun hatt et mål: At den eller de rette skyldige blir tatt, sier Lier til Dagbladet.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra parets hjem 31. oktober 2018.

Fakta om Lørenskog-saken

9. januar 2019 gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog ti uker tidligere.

Hun forsvant fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 9.48 onsdag 31. oktober 2018, ifølge politiets opplysninger.

Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen – har forklart at han kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Han ble løslatt etter en drøy uke i varetekt.

I tillegg til ektemannen er tre andre menn siktet i saken – den såkalte kryptomannen, en mann som politiet mener hadde en rolle i forberedelseshandlingene knyttet til kryptosporet og en mann som har hatt tilgang til et stjålet pass som står sentralt i saken. Alle tre nekter for å ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.

