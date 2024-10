Prisjakt: Prisene øker unormalt mye før Black Week

– Historisk sett ser vi at mange produkter innen elektronikk og sport og fritid øker mye i pris i oktober, som en slags forberedelse inn mot Black Week. Et samlet bilde av markedet i fjor i oktober var at 800.000 produkter økte i pris med mer enn 10 prosent. Dette er unormalt mye og gir oss et klart bilde av hvordan deler av bransjen opererer, sier norgessjef i Prisjakt, Christoffer Reina, til Tek.no.

Butikker må opplyse om et produkts førpris under tilbudsperioden, og produktet skal ha hatt denne prisen i minst 30 dager før tilbudet starter.

– Så lenge lovverket ikke beskytter forbrukeren bedre mot slike luretilbud, må man være ekstra på vakt før man handler, sier han.

Samtidig er Black Week og spesielt Black Friday den billigste dagen å handle på, så lenge man sjekker at tilbudet faktisk er godt, mener Reina.

Kommentar: Jeg ber på mine knær: ingen flere evangelister