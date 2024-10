Hagens forsvarere hudfletter politiet: Årelangt tunnelsyn har svekket sjansene for oppklaring

– Det finnes ikke fnugg av bevis for at Tom Hagen har bidratt til Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, innledet advokat Svein Holden da forsvarerteamet hold pressekonferanse i Oslo fredag ettermiddag.

De er naturligvis glade for at riksadvokat Jørn Maurud konkluderer på samme måte som de selv gjorde for over fire år siden, da Hagen ble pågrepet og siktet for drapet på kona:

Drapssaken mot ham må henlegges med begrunnelsen «intet straffbart forhold anses bevist».

– I sum tror jeg kort og godt at det må være umulig å forestille seg hvilken belastning det har vært for Hagen og hans familie å leve i denne mediestormen i snart seks år. Ikke bare har de mistet Anne-Elisabeth Hagen på en forferdelig måte. De har i tillegg måttet leve med politiets totalt urettmessige anklage mot Hagen, poengterte han.

Hagen lettet

Hagen reagerte med lettelse på beskjeden om henleggelsen, ifølge Holden.

Han hadde ikke fått snakket grundig med sin klient og ville derfor ikke gå dypere inn i hva klienten tenker rundt utviklingen, men svarte bekreftende på at Hagens tillit til politiet er svekket.

– Det Tom Hagen og vi alle er redde for, er at tunnelsynet på ham i store deler av saken har fått konsekvenser for muligheten til å oppklare og finne de som faktisk står bak denne forsvinningen, utdypet advokat Mikkel Toft Gimse.

Sammen med kollega Gimse la Holden så for dagen en beskrivelse av politiets etterforskning som er så nær total slakt man kan komme.

Lekkasjer og lovbrudd

Forsvarerteamet pekte på en rekke kritisk forhold, hvorav flere anses som lovbrudd fra politiets side.

* Utstrakte lekkasjer fra politiet etterforskning: Alt av informasjon i Hagens disfavør ble lekket til mediene.

* Motivet for «et enormt frislipp av taushetsbelagt informasjon» var å legge til rette for en svertekampanje mot Tom Hagen i mediene.

* Politiet brøt med lovens føringer da de satte inn beredskapstroppen da han ble pågrepet i april 2020.

* Forsvarerne har konkrete eksempler på at enkeltspor som pekte i en annen retning enn Hagen, ble lagt bort og at opplysninger av samme art ble tillagt mindre vekt i etterforskningen.

– Det er åpenbart at etterforskningen er blitt skadelidende som følge av politiets ensidige oppmerksomhet mot Hagen. Det har for eksempel fått betydning for hva vitner opplever som relevant og hvordan politiet har innrettet vitneavhørene, sier Gimse på spørsmål fra NTB.

– Ensidig etterforskning

– Det er helt klart at denne ensidige oppmerksomheten på Hagen over så langt tid har fått negative konsekvenser for muligheten til å oppklare saken, konkluderer han.

Gimse påpeker på spørsmål fra NTB at norsk lovverk gir en siktet som har fått sin sak avgjort til fordel for seg, enten med henleggelse eller med frifinnelse, rett på oppreising.

Men forsvarerne framholdt at det fredag ikke var tatt stilling til om Hagen skulle fremme et oppreisnings- og erstatningskrav mot staten for urettmessig straffeforfølgelse.

– Dette er ikke et tema vi tenker over i dag. Dersom det skulle bli aktuelt på et tidspunkt, får vi håndtere det da. Men foreløpig er det ingen som helst tanker om det, understreket advokat Holden.

