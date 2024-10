Årets kålrabi er god – men fins ikke i overflod

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Tilgangen i år ser ikke ut til å bli veldig stor, særlig på Østlandet, skriver Landbruksdirektoratet i sin ukerapport.

Kvaliteten på den norske varen ser derimot ganske god ut.

Det har vært varierende innhøsting på Østlandet etter regnværet som har vært den siste tida.

– Vi kan ikke si noe ennå om hvor lenge tilgangen vil rekke, men det er ingen signaler om noen stor mangel, sier Landbruksdirektoratet i rapporten.

Produsentene sier per nå at det er god kvalitet på den norske kålroten, men at de opplever en del prispress på varen.