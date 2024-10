Tilsyn: Fortsatt for mange muntlige avtaler i dagligvarebransjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Lov om god handelsskikk stiller krav til skriftlige avtaler mellom en kjede og en leverandør. Til tross for at kjedene hovedsakelig hevder at avtaler med leverandører er utelukkende skriftlige, oppfatter noen av leverandørene det ikke slik, skriver tilsynet.

– Det er fortsatt for mye som kun avtales muntlig, fortsetter de.

Det kommer også fram at kjedene har liten tillit til informasjon om prisendringer fra leverandørene.

I hovedsak er samarbeidsklimaet godt mellom leverandører og kjedene, ifølge undersøkelsen som Dagligvaretilsynet og Norstat har gjennomført.

– Leverandørene oppfatter at det er forskjeller mellom de ulike kjedene. Samlet sett kommer Norgesgruppen best ut av de tre store kjedene, som også inkluderer Coop Norge og Rema 1000.

Blant de mindre kjedene har Bunnpris størst fremgang fra 2023.

