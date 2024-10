Over 30 mister jobben i Norse

Parat-tillitsvalgt Steven Troy sier det er fem avdelinger som blir berørt. Han er redd disse 34 stillingene bare er starten på noe mer.

– Jeg som tillitsvalgt opplever dette som en brutal prosess, der vi nedbemanner og frykter at arbeidsplasser flyttes ut av landet. Velger selskapet å legge ned nær alle administrative arbeidsplasser i Norge, vil mye måtte gjenoppstå i utlandet. Skal selskapet operere tilnærmet like mange fly som før og med tilnærmet samme antall piloter og kabinansatte, må det også være en administrasjon. En administrasjon som i liten grad skal være her i Arendal. Det mener vi er urimelig, sier Troy.

Må følge kriteriene for nedbemanning

Parat-advokat Marianne Willett Jansen sier berørte ansatte har fått informasjon fra selskapet.

– Fra Parats side har vi ikke informasjon om at det er konkrete oppgaver som i dag utføres i Arendal, som nå flyttes til utlandet. Vi håper naturligvis at dette ikke skal skje. Fra de tillitsvalgtes side kreves det at selskapet følger de alminnelige kriteriene for nedbemanning, og at det tas utgangspunkt i ansiennitet. Fra Parats side vil vi bistå den enkelte på best mulig måte, sier Jansen.

Hun sier informasjonen fra Norse har tatt lang tid og at tillitsvalgte ba selskapet før helgen om å informere ansatte.

– Nå når beslutningen er tatt, kan det se ut som at prosessen har gått litt for fort, noe som gjør at vi stiller spørsmål ved om utvelgelsesprosessen er forsvarlig, sier Jansen.

Vil opprettholde lave kostnader

Selskapet begrunner nedbemanningen med den økonomiske situasjonen.

– Å opprettholde lave kostnader er en viktig del av vår strategi. Vi ser jevnlig på kostnadene våre og tilpasser oss raskt når vi ser rom for forbedring. Strategien vår har utviklet seg, akkurat som rutetilbudet vårt, som igjen gjør at det er behov for andre ferdigheter og bemanning på enkelte områder, skriver kommunikasjonssjef i Norse, Christina Carare i en epost til NTB.

Norse er et norsk flyselskap som ble startet i 2021, og som begynte å fly passasjerer i juni året etter. Selskapet, som har satset stort på langdistanseruter, har slitt økonomisk siden oppstarten.