Klima og miljø viktigste sak for høyt utdannede

I en undersøkelse Respons Analyse har gjort på vegne av Akademikerne, er Høyre det klart største partiet med 26,8 prosent oppslutning. Dernest følger SV (14,9) og Arbeiderpartiet (14,4).

Hele målingen ser slik ut (tall i parentes er fra samme undersøkelse utført i forkant av stortingsvalget 2021): Rødt 7,1 (9), SV 14,9 (15), AP 14,4 (17), Sp 2,2 (8), Venstre 11,4 (9), KrF 3,3 (2), Høyre 26,8 (19), Frp 8,7 (4), MDG 9,2 (15) og andre 2 (3).

Klima og miljø er fortsatt den viktigste saken for høyt utdannede, men ikke like viktig som for tre år siden. I 2021 svarte 45 prosent at dette var blant de tre viktigste sakene – i dag svarer 35 prosent det samme. Utdanning- og skolepolitikk, helse, velferdspolitikk og skatt følger etter som toppsaker for høyt utdannede.

Undersøkelsen er gjort mellom 4. og 9. september. 1055 personer med minimum mastergrad som høyeste fullførte utdanning deltok.

