Høyesterett opphever voldtektsdom mot SFO-ansatt

Det skriver Rett24.

Mannen hadde deltidsjobb på SFO på en skole i østlandsområdet og er dømt for å ha voldtatt ei jente på skolen. Mannen har hele tiden nektet straffskyld.

I tingretten ble han dømt til fengsel i fire år og ni måneder for grov voldtekt til samleie av et barn på under ti år. I ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble straffen skjerpet til seks års fengsel. Lagmannsretten dømte mannen både for voldtekt av barn på under 14 år og for å skaffe seg seksuell omgang med noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen.

Høyesterett mener at mannen ikke kunne dømmes for begge disse punktene fordi de to bestemmelsene dekker det samme forholdet.

Påtalemyndigheten er enig i at dette var feil og la ned påstand om at dommen måtte oppheves. Det samme gjorde mannens forsvarer.

Det er kun straffutmålingen som behandles på nytt.

