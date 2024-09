Politiet hadde forebyggende samtale med Marius Borg Høiby

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tirsdag skrev Se og Hør at politiet i fjor høst oppsøkte kronprinsessens sønn på Skaugum for å «advare ham». Nå bekrefter enhetsleder Frode Larsen i Oslo politidistrikt overfor Aftenposten at de hadde en forebyggende samtale med Høiby i fjor.

– Politiet foretar jevnlig forebyggende samtaler med enkeltpersoner som kan oppholde seg/befinner seg i et kriminelt miljø. Samtalene er et tidlig forebyggende tiltak, sier Larsen til avisa.

