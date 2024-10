Avgjørelse i Lørenskog-saken er planlagt fredag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Riksadvokaten til Aftenposten.

– Vi imøteser avgjørelsen og vil kommentere den når den foreligger, sier Tom Hagens forsvarer Svein Holden til Aftenposten onsdag kveld.

Det er snart seks år siden Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet. Hun er ennå ikke funnet.

Ektemannen Tom Hagen ble pågrepet 28. april 2020 og siktet for drapet, men ble løslatt etter kort tid i varetekt. Han er fortsatt siktet for drapet på kona, og fredag får man altså vite om det blir tatt ut tiltale mot ham eller om saken mot ham blir henlagt.

Først i april i år bekreftet påtaleledelsen i Øst politidistrikt at saken var ferdig etterforsket og at politiets innstilling var sendt over til statsadvokaten i Oslo.

Tre andre menn er også siktet i saken. Alle fire har nektet straffskyld.

