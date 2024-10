Nkom advarer mot angrep mot telenettet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I årets rapport beskriver Nkom et endret trusselbilde. Forholdet til Russland er blitt verre, og Kina er på jakt etter opplysninger om industri og politikk, skriver NRK.

– Konsekvensen av typer handlinger som kan rettes mot sektoren, kan være veldig store, sier fungerende direktør i Nkom, John-Eivind Velure.

I analysen meldes det om en økende trussel fra innsideangrep som kan plante skadevare og dele sensitiv informasjon. Nkom anser tilbydere av elektronisk kommunikasjon og datasenter-operatører som sannsynlige mål.

– Norge er et veldig digitalisert land, som er helt avhengig av at internettjenester og mobiltjenester skal virke stort sett, eller helst hele tida, sier Velure.

– Viktig start

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung er tydelig på at det norske digitale grunnmuren må styrkes. Det er viktig for god kommunikasjon i både fredstid, kriser og krig, påpeker hun.

– ROS-analysen viser også hvor viktig dette arbeidet er, og vi arbeider tett sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om hvordan vi kan gjøre nettopp det, sier hun.

– Vi må tenke digital trygghet og sikkerhet i alle ledd, det er vår første forsvarslinje. Dette er en viktig start.

– Utbygging tar tid

Nkom-direktøren sier at dersom utviklingen fortsetter i dagens tempo, vil det ta 20 år før alle landets kommuner har et punkt med 72 timer batterikapasitet på mobilnett.

Han viser til at i Finnmark har man i dag mer eller mindre konstante forstyrrelser som særlig rammer flytrafikken.

– Norge må også øke tempo og volum på investeringene. Utbygging tar tid og vil kreve tydelige rammer og politiske prioriteringer, sier Velure.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber i disse dager med forarbeidene til et nytt nødnett. Målet er at overføringen fra dagens nødnett til det nye skal skje i 2028 og være ferdig innen 2031.

