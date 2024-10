Mehl: – Aps fylkesordfører prostituerer seg i skolesaken

Fylkesordføreren har inngått samarbeid med MDG og Høyre i Innlandet om å legge ned to videregående skoler i fylket, samt fire skolesteder. Bakgrunnen er stadig synkende elevtall.

– At Arbeiderpartiets fylkesordfører Thomas Breen vil prostituere seg for å få makt sammen med Høyre på denne måten, det syns jeg er vanvittig. Og jeg håper bare innstendig at de snur før dette vedtaket skal fattes i fylkestinget, sa hun i et intervju med NRK tirsdag.

– Jeg syns det er helt grusomt. Jeg har nesten ikke ord. Jeg opplever at det er i direkte motstrid mot alt Senterpartiet jobber for i regjering sammen med Arbeiderpartiet, sier Mehl, som selv har vokst opp i Åsnes kommune.

Fylkesordfører Breen mener utspillet skaper en debatt som verken er opplyst eller fornuftig.

– Men i motsetning til Mehl prøver jeg å ta det ansvaret jeg har fått, og det er å styre skolen i Innlandet på en fornuftig måte. Her har jo Senterpartiet først og fremst brukt de siste fire månedene på både å benekte faktum og angripe fagfolkenes utredninger. Det syns jeg er litt trist, sier han.

Saken skal endelig vedtas i fylkestinget 23. oktober. Før dette skal det opp i hovedutvalg for utdanning onsdag og i et ekstraordinært møte i fylkesutvalget fredag.

