Etterlatte etter politiskyting klager på Spesialenheten-henleggelse

– Siste ord i saken er absolutt ikke sagt, sier bistandsadvokat Vetle André Mitchell Jensen til Aftenbladet.

Han sier at henleggelsen vil bli påklaget.

– Den formelle klagen er foreløpig ikke sendt, men etter alt å dømme vil det skje i løpet av inneværende uke, sier han.

Det var 22. oktober 2023 at mannen ble skutt av politiet. Hendelsen fant sted etter at han hadde tatt en bilfører som gissel. Gisselsituasjonen fant sted etter en trafikkulykke i Randaberg kort tid tidligere. Det ble avfyrt 14 skudd.

Gisseltakerens håndvåpen kunne ifølge Spesialenhetens rapport ikke skyte skarpt, men dette ble klart først etter grundigere undersøkelser.

I forrige uke ble det klart at Spesialenheten henlegger saken. Konklusjonen er at det ikke er bevist at de to tjenestepersonene har begått noe straffbart. Skuddene de to avfyrte, var ifølge Spesialenheten «nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig».

