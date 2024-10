Barn påkjørt på E6 i Troms

Barnet skal ha blitt påkjørt i forbindelse med kryssing av veien, skriver politiet på politiloggen.

Barnet ble tatt hånd om at en forbipasserende, som tok med barnet inn i en bolig i påvente av nødetatenes ankomst. Politiet skriver at barnet snakket og gjorde rede for seg, men at det likevel ble besluttet å fly barnet til sykehus for undersøkelser.

Føreren av bilen skal ha kjørt videre, men meldte seg for politiet etter kort tid. Politiet gjør avhør av sjåføren, samt vitner i tillegg til å gjennomføre åstedsundersøkelser.

(©NTB)