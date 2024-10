75 sykepleiere i privat sektor kan bli tatt ut i streik i morgen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ved midnatt går fristen for Sykepleierforbundet (NSF) og NHO Geneo til å bli enige om pleie- og omsorgsoverenskomsten hos Riksmekleren.

Det er i denne overenskomsten at lønnen og vilkårene til en rekke sykepleiere som jobber i private bedrifter, reguleres. I juni da partene brøt forhandlingene, mente NSF at NHO ikke var villig til å møte kravene de kom med.

– For oss handler det om å sikre at sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår er like gode i det private helsevesenet som i det offentlige, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Dersom streiken blir en realitet, gjelder det sykepleiere fra Bergen, Oslo-området og Moelv.

I Oslo og omegn er det snakk om Frelsesarmeen Gatehospital, Avonova Bedritshelsetjeneste Ullevål og Godthaab Helse og Rehabilitering i Bærum som blir rammet av en eventuell streik.

I Bergen er det også Frelsesarmeen Gatehospital, samt Haukeland Pasienthotell. Og i Moelv er det sykepleierne Ringen Rehabiliteringssenter som kan bli tatt ut i streik.

Les også: Kan hun ha knekt koden for 40 prosent av de sykmeldte?

Les også: Forskning: De nye generasjonene lever lenger, men med dårligere helse

Les også: – Et Oslo-byråd som vil slippe biltrafikken løs (+)