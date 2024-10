Norsk politi bedt om bistand i finsk drapsetterforskning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har fått beskjed om at en nordmann er siktet for drap i Finland. De ønsker bistand til flere avhør i Trøndelag, sier jourhavende jurist Kristine Østergård i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiet i Trøndelag sier til Adressa at de ikke ønsker å gi noen informasjon om hvem som skal avhøres, bortsett fra at de omtales som vitner. Østergård sier de vil følge opp anmodningen fra finsk politi tirsdag.

Flere finske medier, blant dem Yle og Ilta Sanomat, erfarer at en norsk mann i 60-årene er siktet for å ha drept den tidligere profesjonelle ishockeyspilleren Janne Puhakka (29).

Finsk politi har så langt ikke villet bekrefte om det er en norsk kobling.

Finsk politi skrev i en pressemelding tidligere mandag at de rundt klokken 20 søndag kveld fikk melding om en voldshendelse i en leilighet i byen Esbo, like vest for Helsingfors i Finland.

Da de kom til leiligheten, ble en mann i 60-årene pågrepet. Han er siktet for å ha begått drap med skytevåpen.

Avdøde Janne Puhakka har den siste tiden vært aktuell i den finske utgaven av «Forræder». Den siste episoden av programmet skulle etter planen blitt sendt torsdag kveld.

VG har vært i kontakt med nordmannens forsvarer, advokat Ville Luoto, som i en e-post har opplyst at han ikke kan kommentere den pågående politietterforskningen på noen måte.

