Finsk realitykjendis og tidligere ishockeyspiller skutt og drept

Finsk politi skriver i en pressemelding at de rundt klokken 20 søndag kveld fikk melding om en voldshendelse i en leilighet i byen Esbo, like vest for Helsingfors i Finland.

Da de kom til leiligheten, ble en mann i 60-årene pågrepet. Han er siktet for å ha begått drap med skytevåpen.

– Pågripelsen gikk etter planen, og mistenkte kom selv ut av leiligheten, skriver politiet.

Profesjonell ishockeyspiller

Ifølge finske medier er mannen som ble drept, den tidligere profesjonelle ishockeyspilleren Janne Puhakka (29). Han er deltaker TV-programmet «Petolliset», som er den finske utgaven av realityserien «Forræder», og som har gått på finsk TV den siste tiden.

Produksjonsselskapet Nelonen Media, som står bak «Petolliset», bekrefter i en pressemelding mandag at det er Puhakka som ble drept.

– Den siste episoden av Petolliset-sesongen skulle etter planen vises torsdag denne uken. Vi har kommet til den konklusjonen at akkurat nå ikke er riktig tidspunkt for å sende episoden. Vi kommer tilbake senere til spørsmålet om når vi skal vise episoden, skriver Nelonen Media, ifølge Helsingin Sanomat.

Siktelsen skjerpet

Mannen i 60-årene som er pågrepet ble først siktet for uoverlagt drap, men siktelsen ble mandag ettermiddag omgjort til overlagt drap, skriver Yle.

Politiet tar sikte på å avhøre den siktede mannen mandag.