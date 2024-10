Bred koalisjon ut mot manglende utleie-støtte fra regjeringen

Flertallet på Stortinget bestemte i mai å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning til kommunale utleieboliger, som forsvant i 2023.

Et flertall bestående av Venstre, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Høyre og Fremskrittspartiet forventet da penger i neste års statsbudsjett, men ifølge NRK kom de ikke.

– I Oslo har leieprisene økt med 7,4 prosent på ett år. Det er et skrikende behov for flere utleieboliger, særlig til dem som har dårligst råd, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, SVs gruppeleder i Oslo.

Oslos sosialbyråd Julianne Ferskaug (V) og byråd for kultur og næring Anita Leirvik North (H) uttrykker også skuffelse over manglende oppfølging.

– Behovet er skrikende. Vi hører alle kommunene i Norge gi tydelig beskjed om at dette er et tilskudd vi trenger for å møte behovet for å bosette de mest utsatte, og særlig flyktninger, sier Ferskaug til kanalen.

Ifølge Kommunaldepartementet er det ikke rom for å gjeninnføre tilskuddet nå. Likevel skal det gjøres tiltak for å forbedre leiemarkedspolitikken, skriver statssekretær Nancy P. Anti i en epost til NRK. Blant annet skal det vurderes å gjøre endringer i husleieloven.

Regjeringen har foreslått en samlet låneramme til Husbanken på 29 milliarder kroner i 2025, og her kan kommuner få lån til utleieboliger.

