Norsk SAS-sjef truer med rutekutt dersom de må betale mer skatt

– Det må ned. Og det vi hører fra regjeringen er at skatte- og avgiftsnivået skal opp de neste fem årene. Det er skadelig og vil medføre redusert tilbud, sier han til E24.

Den borgerlige regjeringen i Sverige har kuttet passasjeravgiften, påpeker han.

– I Norge så betaler luftfarten fiskale utgifter for bruk av infrastruktur, og kompenserer for alle sine klimaskadelige utslipp, og samtidig er en del av EUs kvotesystem. Det er klart at grensen er overskredet, når vi også betaler for andre deler av samfunnets bruk av denne infrastrukturen, sier Håbjørg.

Håbjørg peker også på at flybransjen betaler for en viktig del av norsk infrastruktur, og at luftfarten bidrar mye for å avhjelpe de store økonomiske problemene til Avinor.

