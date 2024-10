Lysbakken: – Jobbet for at SV, Rødt og MDG skulle stille til valg som ett parti

– Når de progressive stemmene er splittet på tre partier, skjules det at støtten til progressiv politikk egentlig er mye større enn det ser ut som, sier Lysbakken, som var SV-leder fra 2012 til 2023, til Klassekampen.

I sin bok «I alle dager – Min historie: Vår tid», som lanseres neste uke, skriver han dette om et slik stort parti: «En slik allianse ville ikke bare kunne sikre rødgrønt flertall, men endre balansen på rødgrønn side».

Fra 2013 hadde både MDG og Rødt fremgang, men havnet likevel under sperregrensen.

– Vi havnet i et nytt politisk landskap som vi egentlig fortsatt baler med. Mange partier konkurrerer om de samme velgerne. Det er en stor risiko for at noen havner under sperregrensa og bidrar til at høyresiden vinner valg, sier han til Klassekampen.

På Lysbakkens initiativ ble muligheten for et formelt samarbeid mellom SV, Rødt og MDG derfor diskutert i SVs partiledelse og arbeidsutvalg flere ganger mellom stortingsvalget i 2013 og stortingsvalget i 2017. Dette skjedde uten at noen i de andre partiene eller i pressen visste om det, skriver Klassekampen.

Lysbakken luftet aldri ideen med noen i Rødt eller MDG. Han sier til avisen at den viktigste grunnen var at det er noen politiske motsetninger som var umulig å overse.

Les også: Kommentar: Det blåser en iskald høyrevind over kontinentet

Les også: Kritiserer regjeringen: – Minner meg om det Trump gjorde (+)