To menn pågrepet på Flesland for menneskehandel

– Saken dreier seg om menneskehandel med mistanke om tvangsarbeid. Dette innebærer ofte prostitusjon, sier politiadvokat Sylvia Myklebust til Bergensavisen.

Myklebust opplyser at de kommer til å be om varetektsfengsling på grunn av fare for unndragelse og bevisforspillelse.

Politiet kom tilfeldigvis over saken og kjenner ikke til at dette er noe som skal ha pågått over tid.

Den fornærmede er en mannlig utenlandsk statsborger. Han blir tatt hånd om av politiet.

