Kommunalministeren i pengemøte med kommunene: – En krevende situasjon

– Det er jo en krevende situasjon i kommunene nå, og mange opplever at de sitter og gjør vanskelige prioriteringer og vurderinger. Nettopp derfor har vi sagt staten skal stille opp. Vi har diskutert tallgrunnlaget, sier Sande.

I forkant av møtet kom KS med krav om nødhjelp til kommunene, og diskusjoner om langsiktige tiltak for å løse mer fundamentale utfordringer. Det kom ingen summer eller datoer ut av møtet fredag, men kommunalministeren mener likevel det var viktig:

– Vi får satt oss ned og gått i tallene, det er viktig. Det å få en felles oppfatning om situasjonen i kommunene, der KS har bidratt med egne tall som supplerer våre tall, er viktig.

Det er varslet at det kommer mer penger til kommunene i nysalderingen av årets budsjett i desember, samt at det er foreslått 6,8 milliarder kroner i økte overføringer i neste års statsbudsjett. Samtidig jobber kommunene med sine budsjetter nå på høsten, ikke i desember.

– Jeg har full forståelse for at det haster, så derfor er det viktig at vi jobber raskt, men vi må også jobbe grundig, sier Sande.

