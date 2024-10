Mann dømt til 19 års fengsel for Mortensrud-drapet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Valon Avdyli er dømt til 19 års fengsel for drapet på Hamse Hashi Adan (20) på Mortensrud i oktober 2021. Visar Avdyli, Valons lillebror, er dømt til ni års fengsel, melder NRK.

Valon sto tiltalt for flere drapsforsøk i tillegg, etter at han skjøt med pistol mot flere mennesker utenfor Lofsrud skole på Mortensrud.

I retten erkjente han å ha avfyrt skuddene som traff Adan 7. oktober i 2021, men sa at han skjøt for å skremme. Han nekter straffskyld for drapet og drapsforsøkene mot de andre.

Avdylis bror, Visar Avdyli, sto tiltalt for medvirkning til grov kroppsskade og grove trusler i samme sak. Brødrene forlot Norge to dager etter hendelsen, men ble senere pågrepet og utlevert til Norge.