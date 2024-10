PST: – Ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite

PST ønsker at befolkningen skal være oppmerksomme og årvåkne, sier Inga Bejer Engh.

Tirsdag ble trusselnivået i Norge hevet til høyt nivå, men Engh sier at uavhengig av trusselnivået så håper PST at folk tar kontakt om de ser noe mistenkelig.

– I en normalsituasjon så ønsker vi jo at folk tar kontakt om de er bekymret, og vi må jobbe med å få terskelen for å ta kontakt ned. Heller ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite, sier hun.

Hun sier at de ønsker at folk tar kontakt om de er bekymret for mennesker rundt seg.

– Vi har jo sett at i de angrepene vi har hatt i Norge, så er det folk i nær omgangskrets som har vært bekymret. Det er ofte de som er tett på folk, som har mulighet til å se det bedre enn andre, sier Engh til NTB.

Les også: Trump vil ha hevn: – En fare hvis USA slutter å fungere som en rettsstat (+)

Les også: Ber folk våkne opp om adopsjon: – Fælt å si det

Les også: Slik vil stadig flere nordmenn møte døden. Men det er ett problem (+)