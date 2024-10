PST: - Kjent med at personer som er forbundet med angrepene i København, har hatt aktivitet i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– To svensker er pågrepet i Danmark og siktet for terrorhandlinger mot ambassaden i København. Vi er kjent med at personer som er forbundet med angrepet i København, har hatt aktivitet knyttet til Norge, sier spesialrådgiver Siv Sørensen i PSTs kontraterroravdeling.

Angrepene i Stockholm og København ble gjennomført 1. og 2. oktober.

Sørensen spesifiserer overfor NTB at tilknytningen gjelder én av de to som er siktet for terror i København, altså en svensk statsborger med iransk tilknytning. En av personene som er siktet, har en uavklart tilknytning til Norge, ifølge Sørensen.

– På bakgrunn av hendelsen mot den israelske ambassaden i Sverige og Danmark så blir det naturlig for oss å se på iransktilknyttede aktører som en del av trusselbildet mot jødiske og israelske interesser i Norge. Det vi har sett i Danmark og Sverige, er noe også vi må være årvåkne overfor, sier Sørensen til NTB.

Hun forklarer at det PST kaller irantilknyttede aktører, kan være personer eller grupperinger. De kan ha familiær tilknytning til Iran, de kan være tilhengere av sjiamuslimsk ideologi eller ha økonomiske interesser gjennom kriminelle nettverk.

– Vi står i en uavklart situasjon

Assisterende sjef i PST Inga Bejer Engh sier at trusselnivået ble hevet tirsdag på grunn av en uavklart situasjon.

– Vi står i en uavklart situasjon som er i stadig utvikling. Vi har ikke informasjon om konkrete planer, sa Engh på en pressekonferanse i sammenheng med at trusselnivået i Norge ble hevet fra moderat til høyt nivå.

– Vi jobber med å få avklart den usikre situasjonen vi står i nå, sa Engh videre på pressekonferansen.

Varsler flere sikkerhetstiltak

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at politiet igangsetter flere tiltak for å trygge jødiske og israelske interesser etter at trusselnivået ble hevet.

På en pressekonferanse listet Bjørnland opp flere tiltak som blir gjennomført som følge av at trusselnivået har gått fra moderat til høyt tirsdag.

– Vi vil ha flere synlige og ikke synlige tiltak rettet mot å beskytte israelske og jødiske interesser i Norge, sa politidirektøren.

Bjørnland sa at eksempler på tiltak er økt etterretning, økt tilstedeværelse og patruljering på arrangementer og økt aktivitet på grensen. I tillegg er det innført nasjonal bevæpning av politiet som følge av trusselsituasjonen. Bjørnland sa også at de vil følge ekstra godt med på noen miljøer.

– I tiden framover vil vi ha økt oppmerksomhet rettet mot at statlige aktører kan bruke kriminelle nettverk for å utføre terrorhandlinger, og hvilke konsekvenser dette bør få for politiets innsats mot disse miljøene, sa hun.

