Justiskomiteen og kontrollkomiteen stiller Mehl til veggs om hemmelig PST-rapport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I september avslørte Filter Nyheter at Justis- og beredskapsdepartementet hemmeligholder en såkalt områdegjennomgang av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Tirsdag, etter at trusselnivået ble hevet, har lederen av justiskomiteen stilt justisminister Emilie Enger Mehl spørsmål om hun «kan garantere at PST ikke er svekket eller har redusert evne til å håndtere trusselnivået».

– Det er bekymringsfullt at det finnes en rapport om PST som statsråden holder hemmelig. Nå trenger vi forsikringer fra statsråden om at PST er i stand til å levere på samfunnsoppdraget sitt, sier Njåstad til NTB.

Flere spørsmål til Mehl

Tidligere har Mehl uttalt at dokumentet er sikkerhetsgradert. Høyre har brakt saken inn til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, med støtte fra Venstre. Nå har komiteen bestemt seg for å skrive et brev til Mehl om saken, skriver Altinget og VG.

– På bakgrunn av det som har fremkommet i mediene, synes vi det er naturlig å undersøke rapporten. Høyre vil vurdere å be om selve den graderte rapporten, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NTB.

I brevet spør komiteen hva som var bakgrunnen for at det ble laget en slik rapport. De ber også om svar på når bestillingen ble gitt, når rapporten ble mottatt, og når departementet ble kjent med innholdet.

– Rikets sikkerhet

– Det avgjørende for oss vil være om justisministeren har gitt korrekt og fullstendig informasjon til Stortinget. Vi hadde nettopp saken om 25. juni-terroren til behandling, for eksempel. Vi har også hatt flere budsjett fra regjeringen der rapporten ikke har vært nevnt, sier Frølich.

Han påpeker at dette handler om rikets sikkerhet.

– Dersom det er riktig at det er svært krevende forhold i PST, er det selvsagt noe Stortinget bør være klar over, sier komitélederen.

Ifølge kilder Filter Nyheter har snakket med, skal rapporten vise at ressurssituasjonen i PST er dårligere enn hva som har blitt kommunisert til offentligheten, i tillegg til at den retter kraftig kritikk mot den såkalte styringsdialogen.

Les også: Gåsehuden kommer i «Jewels». Men det er noe som mangler (+)

Les også: Trump vil ha hevn: – En fare hvis USA slutter å fungere som en rettsstat (+)

Les også: Ber folk våkne opp om adopsjon: – Fælt å si det