Støre på 7. oktober minnemarkering: – Vi i Norge har ansvar for våre holdninger

– Ingen i Norge skal stå til rette for hva aktørene i Midtøsten gjør. Vi i Norge har ansvar for våre holdninger, sa statsminister Jonas Gahr Støre under sin tale ved minnemarkeringen.

Det Hamas-ledede angrepet mot det sørlige Israel ble starten på krigen på Gazastripen. Minnemarkeringen mandag ble arrangert av Det Mosaiske Trossamfund (DMT) i Synagogen i Oslo. Til stede var blant annet kongen, kronprinsen og statsministeren.

– Gjennom ett år har vi vært vitne til titusener av drepte, skadede, foreldreløse, savnede, mennesker i dyp nød, sivile som holdes som gisler, sa Støre.

– Men vi er urolige også for hvordan stemningen og ordskiftet i Norge har blitt hardere, mer polarisert. For dette treffer oss her, i vår hverdag. Vi ser at trakassering – endog trusler – mot institusjoner, hjem og personer, øker. Jøde brukt som skjellsord, fortsatte han.

Antisemittisme og muslimfiendtlighet begynte ikke med 7. oktober 2023, ifølge Støre.

– Men det ble mye verre etter 7. oktober, med Hamas’ terrorangrep på Israels sivilbefolkning, da 250 ble tatt som gisler. Og hvor Israel, i sin klare rett til å forsvare seg og sin eksistens, har ført en krig som har rammet sivile brutalt – på en måte regjeringen mener – og sier klart ifra om – er i strid med folkeretten, sa statsministeren.

