Rødt-lederen om budsjettet: – Idéfattig

– Regjeringa virker idéfattig når det gjelder å utvikle velferdsstaten og mangler handlekraft mot de store og økende forskjellene, sier Martinussen til NTB.

Hun etterlyser en langtidsplan for velferden, og peker på den stramme økonomien i mange kommuner.

– Statsbudsjettet sikrer heller ikke at folk flest sitter igjen med mer. Det er fint med skattekutt for folk flest, men etter at Vedum har lovet gull og grønne skoger i månedsvis er det regjeringa foreslår her, skuffende, sier Rødt-lederen.

