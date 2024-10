Skolenes landsforbund: La seksåringer gå i barnehagen

Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sa lørdag til Aftenposten at hun ville vurdere å kutte det siste året av den ti år lange grunnskolen. Hun begrunnet forslaget med at verken kvaliteten eller resultatene er blitt særlig mye bedre etter at grunnskolen ble utvidet til ti år i 1997.

SL er enige med utdanningsministeren at utvidelsen ikke har ført til mer læring, men mener det vil være bedre å heller kutte ut det første skoleåret istedenfor det siste.

– Forutsatt at første klasse fortsatt skal være lekbasert, vil et kutt av siste året i realiteten da bli mer som å kutte nærmere to år. Og det er et eksperiment vi ikke kan være med på, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

SL vil helle sende seksåringer tilbake til barnehagen og la dem starte på skolen når de blir sju. Forbundet begrunner dette med at de mener dagens niendeklassinger ikke er modne nok til å velge hvilken retning de vil gå på videregående skole.

De påpeker også at noen elever i videregående skoler må bo på hybel, og mener at å sende barn på 14 eller 15 år på hybel grenser til uforsvarlig.

– Gå gjerne videre med å få utredet et kortere grunnskoleløp, men start i riktig ende, sier Walker.

Les også: – Det ville ha endt krigen

Les også: – Huset ble bombet, 20 ble drept. Du får det veldig tett på (+)

Les også: Ber folk våkne opp om adopsjon: – Fælt å si det