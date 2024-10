Vil bruke 400 millioner kroner mer på psykisk helse i neste års statsbudsjett

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er viktig at vi får til et løft for psykisk helse. Vi har lagt fram en forpliktende opptrappingsplan, og er nå foran skjema, sier helseminister Jan Christian Vestre (Ap) til avisen.

Av de 400 millioner kronene skal 150 millioner gå til kommunenes rammetilskudd for å styrke lavterskeltjenester. AUFs nestleder Gaute Skjervø påpeker at det finnes mange måter å drive et lavterskeltilbud på.

– I noen kommuner i Trøndelag har de for eksempel en «mann-om-bord»-ordning hvor du som mann spesifikt får hjelp til å håndtere livet ditt. Andre kommuner har helsestasjon, forteller han til VG.

