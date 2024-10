Masseslagsmål i Oslo – 20 til 25 personer involvert

– Det har vært uoversiktlig i en lengre periode. Tre personer er lettere skadet og én av disse er fraktet til legevakt, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Aune legger til at det ikke er opplysninger om at det har blitt brukt kniv, men at det skal ha blitt brukt andre gjenstander for å slå.

Slagsmålet skal ha skjedd i nærheten i området rundt Grorud og Haugenstua.

Hendelsesforløpet er så langt uklart. Politiet er fortsatt på stedet.

