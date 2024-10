SV foreslår å droppe kampen mot EØS-avtalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I forrige uke la programkomiteen i SV fram et forslag til nytt partiprogram. Der står det at partiet vil «utvide handlingsrommet i EØS-avtalen», men det gamle punktet om å «si opp EØS-avtalen» og «erstatte den med en bred handels- og samarbeidsavtale med EU» er ute, skriver Klassekampen.

Nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes har ledet programarbeidet i partiet. Han sier at fjerningen av punktet om å si opp EØS-avtalen ikke signaliserer at SV nå er mer positive til EU eller EØS.

– Det handler om hva som er mulig å få til de neste fire årene i Stortinget og hva vi skal prioritere. Bestillingen fra landsstyret i SV til programkomiteen har vært at vi skal prioritere stramt og begrense oss til neste stortingsperiode. Det har vi gjort, og så står det fortsatt i prinsipprogrammet vårt at EØS-avtalen «er til hinder for demokratisk styring og omfordeling», sier Fylkesnes.

Les også: – Sekstiåtterne har ridd norsk europapolitikk som en mare (+)

Les også: Norge tjente rekordmye på EØS-avtalen i fjor (+)