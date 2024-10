Levninger funnet etter hyttebrann i Salten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser politiadvokat Maria Skog til Avisa Nordland. En kvinne i 60-årene er ikke gjort rede for etter brannen. Levningene er sendt til obduksjon for å fastslå sikker identitet på avdøde.

– Politiet har dessverre grunn til å tro at kvinnen har omkommet i forbindelse med brannen, sa Skog mandag.

Etterforskningen er i en innledende fase, og politiet har foreløpig ingen formening om brannårsaken. Kriminalteknikere startet mandag undersøkelser på stedet med mål om å fastslå brannårsaken.

Nødetatene ble varslet om hyttebrannen i Karlsøybotn ved Innhavet i Hamarøy søndag morgen klokken 8.50. Meldingen kom fra vitner som oppdaget brannen. Et ektepar oppholdt seg på hytta da den tok fyr. Mannen klarte å redde seg uskadd ut.

Politiet sa søndag at de ikke hadde noen holdepunkter for å mistenke at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med brannen.