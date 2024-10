Leieprisene flater ut etter rekordveksten

– Selv om leieprisene er til dels betydelig høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor, ser vi at leiemarkedet kjøler seg noe ned nå – og det skjer altså i kvartalet som historisk sett er det aller beste, nemlig for månedene juli, august og september, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen, i en pressemelding.

Husleie.no betjener over 20 prosent av det norske boligutleiemarkedet. Tallene deres viser at snittleieprisen for en bolig i Norge i tredje kvartal, var på 12.487 kroner. Det er 4,4 prosent mer enn i samme kvartal i fjor, men en nedgang på 605 kroner fra forrige kvartal.

I Oslo fant leieprisene med 0,2 prosent fra tredje kvartal i fjor. I Bergen har leieprisene steget med 9,6 prosent det siste året, mens leieprisene i Trondheim har steget med 5 prosent.

Selv om leieprisene nå ser ut til å stabilisere seg, understreker Olsen at det fortsatt koster å leie i de største byene.

– Det er viktig å understreke at leiemarkedet har stabilisert eller går ørlite ned fra et utrolig høyt nivå. Når leietaker må ut med 23.000 kroner per måned for en 3-roms på 65 kvadratmeter på Carl Berner i Oslo, så er det fryktelig dyrt, sier han.

