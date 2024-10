Ikke flertall for diskotek for eldre i Stavanger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Anders Fjelland Bentsen (Ap) kom med forslaget og hadde hentet inspirasjon fra den aldersvennlige byen Manchester.

– Et av de mest populære tiltakene der var «Old People’s Disco», som er akkurat det som det høres ut som, sa han, og foreslo et lignende tiltak i kommunen, skriver Stavanger Aftenblad.

Musikken som spilles på diskoteket, skal være fra 50- 60- og 70-tallet.

– Det bør være et sted der de eldre slipper å stå i kø sammen med årets russekull, sa Bentsen. Han ville at stedet skal være en trygg møteplass for kommunens eldre, der de kan danse og bli kjent.

Ap, SV, Rødt, MDG og Sp stemte for tiltaket, mens Høyre, KrF, Venstre og Frp stemte imot. Dermed ble det ikke gjennomslag.

