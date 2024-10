Tripp trapp-stolens far Peter Opsvik er død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser familien til Dagbladet Børsen. Peter Opsvik ble født på Stranda i 1939. Onkelen Jon Ringstad etablerte møbelfabrikken Stranda Industri A/S der faren Nils ble medeier.

Den ikoniske Tripp trapp-stolen ble lansert for Stokke fabrikker i 1972 og er Norges suverent mest solgte stol. Opsvik er tildelt en rekke priser og utmerkelser, og i 2006 ble Tripp trapp-stolen kåret til tidenes norske møbel.

I tillegg til den ikoniske barnestolen var Opsvik kjent for kontorstolen Capisco og for sitt arbeid med ergonomi og bevegelighet i produktene sine, for eksempel i Balans-stolene. Sunnmøringen var opptatt av å lage stoler som får det sittende menneske til å røre på seg.

Opsvik arbeidet også med grafikk, bilder og objekter. Han debuterte på Vestlandsutstillingen i 1966 og Statens Høstutstilling i 1967.

Som saksofonist og klarinettist var han med i Christiania Jazzband fra 1972 og Christiania 12 fra 1973. I 1973 mottok Opsvik Spellemannprisen. I 1999 kom platen Woodwork (NorCD), der han spiller fri-jazz og samtidsmusikk. Opsviks sønn, Eivind Opsvik, er også jazzmusiker.

I år 2000 etablerte Opsvik og medlemmer av familien miljøstiftelsen The Minor Foundation, som hvert år gir penger fra aksjeutbyttet til miljøprosjekter over hele verden, ifølge Store norske leksikon.