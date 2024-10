Rømte ulver i Bardu kan bli avlivet

Ulvene som er på rømmen, ble født i fjor. Styreleder Ragnar Norum i Polar Park sier til NRK at et jaktlag skal hørt et ulvehyl i Narvik-området, og at en av dem skal ha blitt observert.

– En av ulvene er nå et sted utenfor gjerdet til parken og er blitt observert. Så har vi en ulv som er et sted ute i marka, sier ordfører i Bardu og styremedlem i Polar Park, Toralf Heimdal (Sp).

– Dette er ulver som ikke har vokst opp naturlig, og derfor ikke har den naturlig redselen for folk, så jeg ville vært skeptisk om jeg på mine turer i marka møtte et slik dyr.

Seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet sier at de har hatt flere møter med Polar Park etter hendelsen.

– Vi har besluttet forsøk på innfanging og eventuelt avlivning av dyrene dersom avliving viser seg å være det som er mest hensiktsmessig, sier Hanssen.

Det er Statens naturoppsyn (SNO) som har fått oppdraget, og Hanssen oppfordrer folk til å melde ifra til SNO om de har sett ulvene.

Polar Park er en dyrepark i Salangsdalen i Bardu kommune.