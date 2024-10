Kongen besøker synagogen i Oslo på årsdagen for terrorangrepene 7. oktober

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og parlamentariske ledere på Stortinget vil også delta sammen med medlemmer av Det Mosaiske Trossamfund (DMT) og andre inviterte gjester.

Kommunikasjonsrådgiver Håvard Kleppa ved DMT sier til NTB at Rigmor Aasrud (Ap), Sylvi Listhaug (Frp) og Dag Inge Ulstein (KrF) er blant de parlamentariske lederne som kommer.

– Det betyr veldig mye for oss at kongen og kronprinsen vil være sammen med oss denne spesielle dagen. Den jødiske minoriteten i Norge har det siste året følt seg alene. Jøder i Norge har kjent på utenforskap og ensomhet. Det har ikke vært mer antisemittisme i Norge siden 1945, sier styreleder Ronen Bahar i DMT i en pressemelding.

Markeringen i synagogen er en sørgeseremoni for ofrene.

– Vi vil be for gislene som fremdeles sitter i fangenskap, og for fred mellom israelere og palestinere. Vi har sterke bånd til ofrene for terrorhandlingen 7. oktober. Derfor en minnemarkering, sier Bahar.