SV åpner for førerkort til 16-åringer på bygda

– Vi vil se på muligheten for å gi rett til førerkort for bil for 16-åringer i distriktene, skriver SV i sitt utkast til nytt partiprogram, som legges fram tirsdag.

Førerkort-forslaget er del av en tiltakspakke som SV kaller «et løft for ungdommen».

De foreslår også senere start på dagen for elever på ungdomsskolen og videregående.

I tillegg foreslås det et nasjonalt månedskort for passasjerer på under 20 år, som gir dem rimelige reiser med buss, tog, ferge og hurtigbåt i hele landet.

Programkomiteen ønsker også et nasjonalt program med mål om å skape 50.000 ungdomsjobber.

I forrige uke gikk justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ut og sa til TV 2 at hun ønsker å la 17-åringer på bygda få ta førerkort.

