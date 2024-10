Obos-prisene falt

– Prisene pleier å falle noe i september, så dette var ventet. Prisene er nå tilbake på omtrent snittet for andre kvartal etter å ha svingt mye gjennom sommeren, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Nedgangen var noe større enn den pleier å være.

– Det skyldes blant annet at det ble solgt en større andel treromsleiligheter og færre ettromsleiligheter i september enn i august, sier hun.

Sjeføkonomen minner om at de store leilighetene har en lavere kvadratmeterpris enn de små.

I hovedstaden har prisene på Obos-boliger steget med 8,6 prosent hittil i år.

Boligprisene har økt mer enn ventet

Prisene så langt i år har steget mye mer enn Obos hadde regnet med – gitt renteøkningene.

– Tallene for september viser at markedet ser ut til å roe seg noe ned, i tråd med vanlig sesongmønster, sier Monsvold.

På landsbasis har prisene steget med 5,6 prosent de tolv siste månedene, mens prisene i Oslo er opp 5,6 prosent.

– Boligprisene er ventet å følge normalt sesongmønster resten av året med nominelt prisfall. Vi tror imidlertid at prisene vil skyte fart igjen i 2025, særlig i pressområder som Oslo, sier Monsvold.

Tror på økte priser fra 2025

Hun peker på flere tegn til at prisene vil øke i årene som kommer. Det ligger an til lavere lånerenter de to neste årene. Samtidig er det ventet god reallønnsvekst. Et fortsatt godt arbeidsmarked bidrar også til å holde boligprisene oppe.

Monsvold peker også på rekordlav tilførsel av nye boliger i kombinasjon med høy befolkningsvekst. I Oslo ligger det an til å bli ferdigstilt 1500–2000 boliger de to neste årene, mens det burde vært rundt 7000.

– Vi mener regjeringen bør komme med tiltak som kan få i gang boligbyggingen både i form av mer penger til Husbanken og lettelser i utlånsforskriften, sier hun.

Les også: Leiebolig: – Mange tar til takke med dårlige boliger fordi de er redde for å bli sagt opp (+)

Les også: Norske elever stresser mer og lærer mindre. Men hvorfor? (+)